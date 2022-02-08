Приложение, работающее на ПК и планшетах (Android, ioc)

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Группа дизайнеров устала бороться с пиратсвом и хочет заказать разработку приложения, позволяющего использовать их продукт только внутри него.

В современном мире вышивка - это не хобби домохозяек и бабушек. Это огромный мир, объединяющий миллионы людей из всех стран. Благодаря цифровым технологиям стало возможно создавать схемы для вышивки с тончайшими переходами оттенков и максимальной детализацией. Это огромные картины, достойные музея.

Сейчас большинство вышивальщиц вышивают с экранов ПК или планшета, т.к. это удобно. Приложений для вышивки тоже несколько. Но наша задача создать приложение, которое устроит и вышивальщиц и дизайнеров.

Проект довольно объемный и непростой