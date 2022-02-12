Создать бота в телеграме для публикации/редактирования постов канала

Мобильные приложенияЗавершен4 заявки549 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сейчас есть доска объявлений в виде группы, но постоянно надо удалять вопросы и общение к объявлениям. А общалка под объявлениями нужна. Такой функционал есть только в каналах, но там нет функции, чтобы подписчики отправляли посты для публикации, только админы.

Надо создать бота, который позволит подписчикам канала публиковать через бота посты и редактировать их.  Подробнее в приложении в ТЗ.

2 года назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
silakov_228
Никита 
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
2 года назад
$10
1 день
Благодарю Никиту! Сделал мне бота в Телеграме, который постит публикации в канал от разных людей в том формате, который нужен мне. Работать было не сложно, хороший специалист и адекватный человек, рекомендую 👍
Было приятно работать, отличное тз, оплата в срок, хорошая комуникация.