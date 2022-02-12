Создать бота в телеграме для публикации/редактирования постов канала

Сейчас есть доска объявлений в виде группы, но постоянно надо удалять вопросы и общение к объявлениям. А общалка под объявлениями нужна. Такой функционал есть только в каналах, но там нет функции, чтобы подписчики отправляли посты для публикации, только админы.

Надо создать бота, который позволит подписчикам канала публиковать через бота посты и редактировать их. Подробнее в приложении в ТЗ.