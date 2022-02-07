Разработка мобильного приложения для заказа напитков и выпечки в кафе

Создать android приложение видео-чата на основе jitsi Исходные коды проекта https://github.com/jitsi/jitsi-meet В этом проекте есть мобильное приложение для android https://github.com/jitsi/jitsi-meet/tree/master/android https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet&hl=ru На основе данного приложения нужно сделать приложение с измененным интерфейсом, которое передает видео с одного телефона на другой. При ...