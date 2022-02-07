Разработка мобильного приложения для заказа напитков и выпечки в кафе

Мобильные приложенияЗакрыт13 заявок577 просмотров
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Оформление и оплата заказа

Поддержка приложения

2 года назад
guest_16442211142782
2 года в сервисе
Был
2 года назад