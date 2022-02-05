Платные онлайн трансляции уроков по подписке

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок755 просмотров
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Кроссплатформенное приложение(ios-android)

С возможностью продавать по гибкой подписке(google-apple) доступ к онлайн трансляциям.

C возможностью регистрации пользователем в приложении и со своей админкой

ТЗ пока нету хочется понять сложность реализации для начала

2 года назад
guest_164408508651
2 года в сервисе
Был
2 года назад