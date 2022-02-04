IOS. Легкий застосунок спілкування з підтримкою.

Нужно написать приложение для ип тв и каталога фильмов на flutter. У нас уже есть приложение написанное на андроид грубо говоря нужно подобие его с новым дизайном(дизайн уже нарисован) [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=ihor.tv.megalinktv]https://play.google.com/store/apps/details?id=ihor.tv.megalinktv[/url] Контент не отобразиться в приложении ...