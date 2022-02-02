Доработка и поддержка приложения Ios (Taximer)

Приложение для стрелков любителей и спортсменов, которое помогает стрелкам в улучшении их навыков стрельбы. Приложение это стрелковый таймер и счетчик выстрелов в твоем aplle watch. Работает автономно на aplle watch так и в паре с ...
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Taximer - сервис выбора служб такси в Киеве
https://apps.apple.com/us/app/taximer/id1471999214
Технологический стек:
Архитектура - MVC
Верстка - сториборды (редко ксибы)
SnapKit
InputMask
Alamofire - работа с сетью
Toast-Swift
GoogleMaps
CentrifugeiOS - работа с сокетом
Firebase
Crashlytics
Обязательные требования
Обязанности:
Разработка нового функционала
Фикс багов
Рефакторинг приложения
Согласования интерфейса взаимодействия с бекендом перед реализацией нового функционала.
Примерный список текущих задач и задач на будущее::
Доработка логики отображения местоположения по умолчанию
Доработка истории поездок, внедрение возможности повторного заказа и заказа в обратную сторону из истории поездок
Внедрение оплаты картой.
Донастройка ивентов для аналитики в Facebook и Google firebase
Интеграция новых служб такси, адаптация приложения под новые службы такси
Доработка текущих багов
Требования к кандидату:
Опыт разработки мобильных приложений (Наличие приложений, размещенных в сторе)
Опыт работы с вебсокетами
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