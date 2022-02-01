Приложение для iOS на флаттер

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки569 просмотров
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Есть рабочее приложение для iOS/Android на флаттере. Простая читалка, управление через админ панель, есть база данных на сервере. Информация (текст, учебные предметы) грузится с сервера на устройство, должна апдейтится при редактировании через админку. 

Но в iOS версии не апдейтится. Новые внутренние покупки не подтягиваются.

Нужно асапно устранить эту проблему и обновить версию приложения в сторе. 

 В дальнейшем - пофиксить более детально, чтоб приложение стало более удобным и быстрее грузилось. Исходники все есть. 

100-50% предоплату не предлагать, уже сталкивались с кидаловом, к сожалению. 

iOSПриложение для iOS
2 года назад
guest_16437067764345
2 года в сервисе
Был
2 года назад