Приложение для iOS на флаттер

Есть рабочее приложение для iOS/Android на флаттере. Простая читалка, управление через админ панель, есть база данных на сервере. Информация (текст, учебные предметы) грузится с сервера на устройство, должна апдейтится при редактировании через админку.

Но в iOS версии не апдейтится. Новые внутренние покупки не подтягиваются.

Нужно асапно устранить эту проблему и обновить версию приложения в сторе.

В дальнейшем - пофиксить более детально, чтоб приложение стало более удобным и быстрее грузилось. Исходники все есть.

100-50% предоплату не предлагать, уже сталкивались с кидаловом, к сожалению.