Установка мобильного приложения на свой смартфон.

Необходимо разработать сервис для знакомств, можно пока что начать с MVP. Рассматриваем middle или senior разработчика мобильных приложений на долгосрочное сотрудничество. Язык программирования можно использовать любой, в идеале это: Swift, Java, Kotlin. Оплата договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание на 3 минуты.
Скачать приложение Legion Network, пройти регистрацию в системе с использованием бонусного кода AHHvo53 (ввести в первой строчке при регистрации). Указать рабочую почту, на почте пройти верификацию. Вернуться в приложение и выполнить требуемые действия.
В пароле в обязательном порядке должны присутствовать минимум одна закидавшая буква, одна цифра и один специальный знак.
Обязательно использовать код, иначе задание считается не выполненным!
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