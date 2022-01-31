Установка мобильного приложения на свой смартфон.

Задание на 3 минуты.

Скачать приложение Legion Network, пройти регистрацию в системе с использованием бонусного кода AHHvo53 (ввести в первой строчке при регистрации). Указать рабочую почту, на почте пройти верификацию. Вернуться в приложение и выполнить требуемые действия.

В пароле в обязательном порядке должны присутствовать минимум одна закидавшая буква, одна цифра и один специальный знак.

Обязательно использовать код, иначе задание считается не выполненным!