Написать техническое задание

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Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок585 просмотров
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тз для мобильного приложения, детали передам кандидату в лс

2 года назад
goodwin79
Рустам 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад