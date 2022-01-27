Сделать одну легкую задачу в готовом проекте, в зависимости от времени

Есть три картинки в UICollectionTableViewCell, в массиве

Нужно сделать так, чтобы в зависимости от времени у пользователя на устройстве картинка выводилась на первое место

Картинка с завтраками с 10 до 12 выводится на первое место одна, потом с 12 до 16 выводится на первое место картинка с обедом, и с 16 до 23 выводится на первое место картинка с ужином

Работать придется на удаленном доступе, через Anydesk, например