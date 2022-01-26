React Native - Push уведомления

Требуется человек с опытом работы в данной специфике. При отклике критически важно сразу в деталях расписать техническое оснащение + желаемую компенсацию за месяц работы фуллтайм/part-time.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть мобильное приложение на базе React Native, на данный момент пуш уведомления не всегда доставляются, что является большой проблемой. У нас 2 варианта отправки пуш сообщений. 1 - отправка напрямую в приложение через сокет сервер написанный на nodeJS, 2 - отправка сообщения через firebase на устройство используя токен девайса. Первый вариант используется когда приложение запущено, второй - когда оно выгружено из девайса.
Последнее время сообщения не доходят в обоих случаях. А бывает доходит сразу несколько кучей. хотя отправлено было только одно.
Необходимо настроить корректную работу пуш уведомлений.
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