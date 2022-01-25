Backend специалист под работу с мобильными приложениями.

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки577 просмотров
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Требуется человек с опытом работы в данной специфике.

При отклике критически важно сразу в деталях расписать техническое оснащение + желаемую компенсацию за месяц работы фуллтайм/part-time.

2 года назад
benedikt14
Алекс 
41 годУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад