Не работает моб приложение. Надо установить ssl сертификат

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка620 просмотров
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приложение лежит на спринтбоксе. Вот инструкция https://cp.sprinthost.ru/support/mytickets#EJD-54793-227

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2 года назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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