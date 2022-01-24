Есть рабочее мобильное приложения по доставке еды, нужен специалист на react-native для доработки и тестирования приложения. Задача проверить работоспособность всего функционала, исправить баги, внести доработки по некоторому новому функционалу. код на гите, подробное техническое задание есть. подробности в ...
Не работает моб приложение. Надо установить ssl сертификат
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приложение лежит на спринтбоксе. Вот инструкция https://cp.sprinthost.ru/support/mytickets#EJD-54793-227
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