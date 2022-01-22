Сделать простое приложение на андроид

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок697 просмотров
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Приложение состоит всего из трех экранов:

1. Ввод имени, которое нужно запомнить, здесь же кнопка далее.

2.Экран на котором будет всего одна кнопка.

3. Нажатие кнопки из второго пункта, должно выводить рандомным образом одно предложение+соответствующая картинку из списка и вставляет в обозначенное место с помощью переменной name, которую мы запомним в первом пункте.

На этом же экране кнопка закрыть приложение

Вот и все)

2 года назад
OKSmaleyyy
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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