В рамках наших задач нужно делать скриншоты на эмуляторе раз в полсекунды, мы сталкиваемся с проблемой, что через два часа работа наше приложение падает — возможно, забивается оператива. Задача: написать приложение, которое берет любой скриншот ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Кратко - задача разработать сервис/бота который будет проверять доступность страниц по заранее внесенным адресам и присылать уведомления в телеграм, если страница стала недоступной.
Кратко функционал - авторизация, таблицы со списком страниц, добавление/удаление/редактирование страниц, таймер опроса доступности страниц.
Есть детальное ТЗ. Вышлю кандидату.
Фронт - дизайн от разработчика.
Бэк - php или python
Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Я не хочу следить за вами, я хотим честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Укажите в вашей заявке "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку.
В заявке укажите:
1) Ваш скиллист
2) Сколько вы хотите получать за час работы
3) Сколько часов можете работать в день
4) Часовой пояс
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