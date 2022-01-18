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Активация функции записывания голоса на мобильном телефоне
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Необходимо активировать функцию записывания мобильных телефонных звонков любым мобильным приложением для записи звонков.
Возможные варианты решения:
1. Патч активирующий эту опцию на штатной звонилке.
2. Встраивание сторонней звонилки в интерфейс вместо штатной (гугловской, которая запрещает
запись).
Метод исполнитель выбирает на свое усмотрение.
Подробное техническое задание:
https://docs.google.com/document/d/1_iAGjAdeEY37xpkgWxLeoVzhQuEjo2MJ/edit?usp=sharing&ouid=115428734687026396800&rtpof=true&sd=true
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