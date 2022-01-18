Активация функции записывания голоса на мобильном телефоне

$13
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка539 просмотров
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Необходимо активировать функцию записывания мобильных телефонных звонков любым мобильным приложением для записи звонков.

Возможные варианты решения:

1. Патч активирующий эту опцию на штатной звонилке.

2. Встраивание сторонней звонилки в интерфейс вместо штатной (гугловской, которая запрещает

запись).

Метод исполнитель выбирает на свое усмотрение.

Подробное техническое задание:

https://docs.google.com/document/d/1_iAGjAdeEY37xpkgWxLeoVzhQuEjo2MJ/edit?usp=sharing&ouid=115428734687026396800&rtpof=true&sd=true

2 года назад
yulii
Юрий 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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