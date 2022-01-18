Добрый день, нужно разработать android & iOS приложение по примеру https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psoik.mpss Дизайн такой же, функционал почти такой же, необходимо урезать некоторые функции и переделать некоторые имеющиеся функции под наши требования (приложение необходимо связать с готовой админкой на ...
Разработка мобильного приложения на технологии React Native
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ответственный разработчик React Native с опытом работы, для разработки мобильного приложения для путешествий под Android и IOS.
Дизайн есть в Figma. Частично разработано и само приложение, но лишь малая его доля.
В отклике прошу обязательно указывать подтвержденный опыт (готовность прислать примеры работ), количество времени на проект в неделю, а так же способ связи.
Окончательная цена за работу будет после переговоров.
Работа только напрямую с разработчиком. И желательно из Беларуси.
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