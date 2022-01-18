Разработка мобильного приложения на технологии React Native

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки579 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен ответственный разработчик React Native с опытом работы, для разработки мобильного приложения для путешествий под Android и IOS.

Дизайн есть в Figma. Частично разработано и само приложение, но лишь малая его доля.

В отклике прошу обязательно указывать подтвержденный опыт (готовность прислать примеры работ), количество времени на проект в неделю, а так же способ связи.

Окончательная цена за работу будет после переговоров.

Работа только напрямую с разработчиком. И желательно из Беларуси.

React
2 года назад
anastasia236
Анастасия 
28 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
2 года назад