https://www.figma.com/proto/yiYWglL1c3HciqaLFzg6FP/Untitled?node-id=115%3A227&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=115%3A226 Прототип. Прошу сразу писать свой телеграм. Желательно из Москвы
Разработка двух мобильных приложений на React Native с бэкендом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется компания или рабочая группа на территории РФ с опытом работы для разработки двух мобильных приложений на React Native с бэкендом ( одно приложение уже частично разработано) с дальнейшей поддержкой и апгрейтом готового продукта.
Описание задач и ТЗ предоставим дополнительно
Бюджет 950000 р, срок разработки 4 месяца
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