Разработка двух мобильных приложений на React Native с бэкендом

$12500
Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок603 просмотра
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Требуется компания или рабочая группа на территории РФ с опытом работы для разработки двух мобильных приложений на React Native с бэкендом ( одно приложение уже частично разработано) с дальнейшей поддержкой и апгрейтом готового продукта.

Описание задач и ТЗ предоставим дополнительно

Бюджет 950000 р, срок разработки 4 месяца

React
2 года назад
SIGMATK
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад