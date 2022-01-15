Разработка вебвью приложений

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Необходимо разработать приложение с вебвью и заглушкой. Заглушка: небольшая аркада или головоломка (поймай фрукты, открой 2 одинаковые карточки и тд)
Вебвью:
1. Мы предоставляем ссылку из бинома, ее необходимо зашифровать в приложении нестандартным способом.
2. Нужно сделать чек на:
а) наличие симкарты;
б) модель телефона (не Гугл пиксель и не нексус)
в) язык (только русский)
г) наличие установленных приложений: VK, TIKTOK, YANDEX GO, Odnoklassniki, FACEBOOK, WATSAP, VIBER, TELEGRAM, INSTAGRAM, OZON, AVITO, WILDBERRIS. Если есть хотя бы одно приложение из всех, то открывается вебвью.
Если пользователь соответствует всем пунктам, то открывается вебвью, если не соответствует хотя бы одному, то заглушка.
Нужно зашифровать все эти функции.
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