ТЗ python, django (игрушечное приложение Support )

Служба саппорта:

- Пользователь пишет тикет и отправляет.

- Саппорт видит решенные, нерешенные и замороженные тикеты (все по

факту), может отвечать на них.

- Пользователь может просмотреть ответ саппорта, и добавить новое

сообщение( саппорт ответить на него).

- Саппорт может изменять статусы тикетов.

- Дополнительно любые кастомные дополнения, какие придумаются)

Приложение “Support”. Технические требования:

1) Никакого фронта/темплейтов, только Backend API, стремимся к REST

архитектуре.

2) Технологии:

Django + Django Rest Framework, JWT авторизация, PostgreSQL, Docker

(Docker-compose), PyTests (для тестов, просто пару написать), Celery и Redis в качестве

брокера сообщений.

3) Для код стайла:

flake8(можно и другие либы юзать, если у вас с ними есть опыт, только

поставьте ограничение длины строки на 120 символов), isort(для

импортов).

Очень важно: понятный любому программисту код,

документируйте код(без фанатизма)