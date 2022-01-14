ТЗ python, django (игрушечное приложение Support )

В модифицированных android приложениях при их запуске вплывает небольшое попап уведомление с названием сайта. Ищем исполнителя разбирающего в этом, который составит инструкцию по поиску этого сообщения и его редактирования. Работа с APK файлами Ссылка на файл - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Служба саппорта:
- Пользователь пишет тикет и отправляет.
- Саппорт видит решенные, нерешенные и замороженные тикеты (все по
факту), может отвечать на них.
- Пользователь может просмотреть ответ саппорта, и добавить новое
сообщение( саппорт ответить на него).
- Саппорт может изменять статусы тикетов.
- Дополнительно любые кастомные дополнения, какие придумаются)
Приложение “Support”. Технические требования:
1) Никакого фронта/темплейтов, только Backend API, стремимся к REST
архитектуре.
2) Технологии:
Django + Django Rest Framework, JWT авторизация, PostgreSQL, Docker
(Docker-compose), PyTests (для тестов, просто пару написать), Celery и Redis в качестве
брокера сообщений.
3) Для код стайла:
flake8(можно и другие либы юзать, если у вас с ними есть опыт, только
поставьте ограничение длины строки на 120 символов), isort(для
импортов).
Очень важно: понятный любому программисту код,
документируйте код(без фанатизма)
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