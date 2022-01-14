Приложение для школы
Разработать МП по созданию вишлистов (прототип и дизайн готов)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Продукт - мобильное приложение и веб-сервис для составления списков подарков и возможности делиться ими с друзьями.
Лозунг: "Получай только те подарки, которые желаешь!"
Платформа: IOS/Android
Функции:
- Составление списков желаемых подарков
- Плагин для добавления любого товара из сети в свой список желаемых подарков
- Персонализированные подборки подарков по возрасту и случаю на основе указанных пользователем интересов
- Возможность быстро поделиться списком подарков с друзьями
- Просмотр событий и списков желаний друзей из списка контактов
- Уведомления, например, напоминания о предстоящих событиях (пуши)
- Возможность одним кликом отправить друзьям предложение совместно подарить подарок c помощью мини чата
- Возможность забронировать подарок
- Работа с карточками подарков: отметить подаренным, самым желанным, удалить, редактировать, добавить понравившийся подарок друга в свой список.
- Множественный выбор подарков и работа с ними
- Календарь с моими событиями и событиями друзей
- Возможность отправить другу приглашение установить приложение, если оно у него не установлено
- Создание событий
- Выбор гостей из телефонной книги пользователя
- Возможность открывать ссылки из карточек подарков в приложении (не уводить пользователя на другие сайты)
- Возможность перемещать подарки из одного списка в другой
- Сортировка товаров из вишлиста по цене: возр/убыв
Кто: мамочки с детьми
Возраст: 21-45 лет
Общаются с другими мамочками, активные, составляют список нужных для ребенка вещей на события, организовывают праздники, любят гостей и мероприятия, ценят удобство и свое время, любят подборки, пробовать новое и популярное
Цели:
- составить список подарков ребенку
- поделиться списком, чтобы дарили только то, что нужно в данный момент ребенку
- исключить дублирование подарков (чтобы все не дарили одинаковый конструктор или книжку)
Ждем от вас стоимость и сроки разработки. В качестве исполнителя ищем человека с подтвержденными отзывами и юридическими гарантиями, настроены на долгосрочное сотрудничество.
Работаем только по договору.
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