Разработать МП по созданию вишлистов (прототип и дизайн готов)

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки632 просмотра
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Продукт - мобильное приложение и веб-сервис для составления списков подарков и возможности делиться ими с друзьями.

Лозунг: "Получай только те подарки, которые желаешь!"

Платформа: IOS/Android

Функции:

  • Составление списков желаемых подарков
  • Плагин для добавления любого товара из сети в свой список желаемых подарков
  • Персонализированные подборки подарков по возрасту и случаю на основе указанных пользователем интересов
  • Возможность быстро поделиться списком подарков с друзьями
  • Просмотр событий и списков желаний друзей из списка контактов
  • Уведомления, например, напоминания о предстоящих событиях (пуши)
  • Возможность одним кликом отправить друзьям предложение совместно подарить подарок c помощью мини чата
  • Возможность забронировать подарок
  • Работа с карточками подарков: отметить подаренным, самым желанным, удалить, редактировать, добавить понравившийся подарок друга в свой список.
  • Множественный выбор подарков и работа с ними
  • Календарь с моими событиями и событиями друзей
  • Возможность отправить другу приглашение установить приложение, если оно у него не установлено
  • Создание событий
  • Выбор гостей из телефонной книги пользователя
  • Возможность открывать ссылки из карточек подарков в приложении (не уводить пользователя на другие сайты)
  • Возможность перемещать подарки из одного списка в другой
  • Сортировка товаров из вишлиста по цене: возр/убыв
Целевая аудитория:

Кто: мамочки с детьми

Возраст: 21-45 лет

Общаются с другими мамочками, активные, составляют список нужных для ребенка вещей на события, организовывают праздники, любят гостей и мероприятия, ценят удобство и свое время, любят подборки, пробовать новое и популярное

Цели:

  • составить список подарков ребенку
  • поделиться списком, чтобы дарили только то, что нужно в данный момент ребенку
  • исключить дублирование подарков (чтобы все не дарили одинаковый конструктор или книжку)
Это проект нашей студии. Юзер флоу, дизайн и UI kit полностью готовы.

Ждем от вас стоимость и сроки разработки. В качестве исполнителя ищем человека с подтвержденными отзывами и юридическими гарантиями, настроены на долгосрочное сотрудничество.

Работаем только по договору.

2 года назад
guest_16421631172467
2 года в сервисе
Был
2 года назад