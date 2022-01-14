Разработать МП по созданию вишлистов (прототип и дизайн готов)

Продукт - мобильное приложение и веб-сервис для составления списков подарков и возможности делиться ими с друзьями.

Лозунг: "Получай только те подарки, которые желаешь!"

Платформа: IOS/Android

Функции:

Составление списков желаемых подарков

Плагин для добавления любого товара из сети в свой список желаемых подарков

Персонализированные подборки подарков по возрасту и случаю на основе указанных пользователем интересов

Возможность быстро поделиться списком подарков с друзьями

Просмотр событий и списков желаний друзей из списка контактов

Уведомления, например, напоминания о предстоящих событиях (пуши)

Возможность одним кликом отправить друзьям предложение совместно подарить подарок c помощью мини чата

Возможность забронировать подарок

Работа с карточками подарков: отметить подаренным, самым желанным, удалить, редактировать, добавить понравившийся подарок друга в свой список.

Множественный выбор подарков и работа с ними

Календарь с моими событиями и событиями друзей

Возможность отправить другу приглашение установить приложение, если оно у него не установлено

Создание событий

Выбор гостей из телефонной книги пользователя

Возможность открывать ссылки из карточек подарков в приложении (не уводить пользователя на другие сайты)

Возможность перемещать подарки из одного списка в другой

Сортировка товаров из вишлиста по цене: возр/убыв

Целевая аудитория:

Кто: мамочки с детьми

Возраст: 21-45 лет

Общаются с другими мамочками, активные, составляют список нужных для ребенка вещей на события, организовывают праздники, любят гостей и мероприятия, ценят удобство и свое время, любят подборки, пробовать новое и популярное

Цели:

составить список подарков ребенку

поделиться списком, чтобы дарили только то, что нужно в данный момент ребенку

исключить дублирование подарков (чтобы все не дарили одинаковый конструктор или книжку)

Это проект нашей студии. Юзер флоу, дизайн и UI kit полностью готовы.

Ждем от вас стоимость и сроки разработки. В качестве исполнителя ищем человека с подтвержденными отзывами и юридическими гарантиями, настроены на долгосрочное сотрудничество.

Работаем только по договору.