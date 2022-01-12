Создать тг бота привязанному к твиттеру

Нужно создать тг бота, привязать его к твиттеру который будет подписан на 50-70 твиттеров, и когда постится твит с указанными словами от подписанных твитеров (3-4 слова) бот моментально постил его у себя в тг уже на русском языке + подключение оплаты этого бота