Разработка мобильного приложения технологии React Native+ Typescript.

Подробности - с выбранным Исполнителем.

Основной стек:

- react native+ Typescript

- react-navigations

- redux

- reanimated

- purchases

- push notification

Оплата почасовая.

ВНИМАНИЕ - ВАЖНО: В отклике прошу обязательно указывать - описание опыта, ссылки на GitHub или готовность выслать несколько скринов экрана исходного кода (для просмотра архитектуры и функционала), кол-во времени, которое сможете выделять в неделю и желаемую оплату в час и способ связи.

Команды, студии - не интересны. Работа только напрямую с разработчиком.