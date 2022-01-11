Разработка мобильного приложения технологии React Native+ Typescript

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка710 просмотров
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Разработка мобильного приложения технологии React Native+ Typescript.

Подробности - с выбранным Исполнителем.

Основной стек:

- react native+ Typescript

- react-navigations

- redux

- reanimated

- purchases

- push notification

Оплата почасовая.

ВНИМАНИЕ - ВАЖНО: В отклике прошу обязательно указывать - описание опыта, ссылки на GitHub или готовность выслать несколько скринов экрана исходного кода (для просмотра архитектуры и функционала), кол-во времени, которое сможете выделять в неделю и желаемую оплату в час и способ связи.

Команды, студии - не интересны. Работа только напрямую с разработчиком.

TypeScriptReact
2 года назад
Alex_Fedorov_
Федоров 
48 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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