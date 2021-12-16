Alex_Fedorov_

Нужно сделать мобильное приложение на React native+ Typescript (только эта технология). Другие технологии не интересны. Бекенд будет на node.js. Макеты - figma. В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный (готовность скинуть несколько скринов исходного кода ...