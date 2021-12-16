Alex_Fedorov_

Нужно сделать мобильное приложение на React native+ Typescript (только эта технология). Бекенд на node.js, макеты - figma. В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на react native и способ связи. Команды и ...
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно разработать API на NodeJS. стек: NestJS + Typescript + PostgreSQ Оплата почасовая - через трекер. В отклике прошу обязательно указывать - описание опыта, ссылки на GitHub, кол-во времени, которое сможете выделять в неделю и желаемая оплата часа ...Закрыт2 года назад
Нужно разработать API на NodeJS. стек: NestJS + Typescript + PostgreSQ Оплата почасовая - через трекер. В отклике прошу обязательно указывать - описание опыта, ссылки на GitHub, кол-во времени, которое сможете выделять в неделю и желаемая оплата ...Закрыт2 года назад
Разработка мобильного приложения. Стек: React native+ Typescript. Прошу при отклике указывать опыт только в этом стеке. Бекенд будет на node.js, макеты - figma. В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на React native+ ...Закрыт2 года назад
Нужно разработать API на NodeJS стек: NestJS + Typescript + PostgreSQ Опыт с react. Оплата почасовая - через трекер. В отклике прошу обязательно указывать - описание опыта, ссылки на GitHub, кол-во времени, которое сможете выделять в неделю и желаемая ...Закрыт2 года назад
Нужно разработать API на NodeJS стек: NestJS + Typescript + PostgreSQ Опыт с react. Оплата почасовая - через трекер. В отклике прошу обязательно указывать - описание опыта, ссылки на GitHub, кол-во времени, которое сможете выделять в неделю и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Разработка мобильного приложения. Стек: React native+ Typescript. Прошу при отклике указывать опыт только в этом стеке. Бекенд будет на node.js, макеты - figma. В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на React native+ ...Закрыт2 года назад
Разработка мобильного приложения технологии React Native+ Typescript. Подробности - с выбранным Исполнителем. Основной стек: - react native+ Typescript - react-navigations - redux - reanimated - purchases - push notification Оплата почасовая. ВНИМАНИЕ - ВАЖНО: В отклике прошу обязательно указывать - описание опыта, ссылки на GitHub ...Закрыт2 года назад
Нужно разработать мобильное приложение. Технология React native+ Typescript (только эта технология). Другие технологии не интересны. Бекенд будет на node.js, макеты - figma. Тематика - перевозки. В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на ...Закрыт2 года назад
Нужно разработать бекенд мобильного приложения на Node.js. Стек: Express JS + Typescript+ PostgreSQL. Интересует только указанный стек. Другие варианты разработки не интересны. Мобильное приложение на React native. В отклике прошу обязательно указывать подтвержденный опыт (готовность выслать несколько скринов экрана ...Закрыт2 года назад
- $3000
Необходим разработчик мобильного приложения. Тематика - перевозки. Технология React native+ Typescript (только эта технология). Другие технологии не интересны. Бекенд будет на node.js, макеты - figma. В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на ...Закрыт2 года назад
Нужно сделать мобильное приложение на React native+ Typescript (только эта технология). Другие технологии не интересны. Бекенд будет на node.js. Макеты - figma. В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный (готовность скинуть несколько скринов исходного кода ...Закрыт2 года назад
Нужно сделать кроссплатформенное мобильное приложение. Тематика - транспорт. Технология React native+ Typescript (только эта технология). Другие технологии не интересны. Бекенд будет на node.js. В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный (готовность скинуть несколько скринов исходного кода ...Закрыт2 года назад
Нужна поддержка и доработка существующего API на Express JS + Typescript Требуемые навыки (указать уровень опыта по каждой технологии): - Node JS - TypeScript - Express JS - docker - nginx - ubutnu - AWS Только указанный стек технологий. Команды и студии - не интересны, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно сделать мобильное приложение. Тематика - спорт. Технология React native+ Typescript (только эта технология). Другие технологии не интересны. Бекенд будет на node.js В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на React native+ ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать мобильное приложение. Технология React native+ Typescript (только эта технология). 50+ экранов, работы примерно на 2 месяца полной загрузки. В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на react native и способ ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад
Разработка мобильного приложения технологии React Native+ Typescript. Подробности - с выбранным Исполнителем. Основной стек: - react native+ Typescript - react-navigations - redux - reanimated - purchases - push notification Оплата почасовая. ВНИМАНИЕ - ВАЖНО: В отклике прошу обязательно указывать - описание опыта, ссылки на GitHub ...Закрыт2 года назад
Нужно разработать небольшое приложение на ReactNative с использованием ReactNative CLI и Typescript В отклике прошу обязательно указывать опыт ReactNative и Typescript, желаемую оплату в час и количество свободного времени для проекта в неделю\месяц. Только прямые исполнители - команды\студии ...Закрыт2 года назад