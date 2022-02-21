Мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки608 просмотров
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Нужно сделать мобильное приложение на React native+ Typescript (только эта технология).

Бекенд на node.js, макеты - figma.

В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на react native и способ связи.

Команды и студии - не интересны, работа только напрямую с разработчиком.

2 года назад
Alex_Fedorov_
Федоров 
48 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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