Добрый день, Требуется убрать 1 раздел в приложении на фреймворке ionic для iOS и Android. Есть исходный код и все что требуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать мобильное приложение на React native+ Typescript (только эта технология).
Бекенд на node.js, макеты - figma.
В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на react native и способ связи.
Команды и студии - не интересны, работа только напрямую с разработчиком.
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