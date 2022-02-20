Android приложение для подписания документов ЭЦП

Здравствуйте. Нужно сделать точную копию приложения 1 в 1, за исключением, что дизайн будет отличаться. Все элементы для дизайна предоставлю. Вот само приложение, которое нужно повторить: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medirevcode.app Я не знаю, сколько это может стоить, поэтому огромная просьба, ...