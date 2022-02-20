Android приложение для подписания документов ЭЦП

В наличии ТСД АТОЛ-Samrt-Lite. Требуется разработать модуль на PYTHON для инициализации и считывания QR и штрих кодов средствами сканера ТСД и сохранения данных в XML файл. P.S. Исходные коды необходимо будет передать заказчику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать приложение для подписания PDF документов электронной подписью (на базе КриптоПро).
Документы хранятся на отдельном сервере, авторизация к которому осуществляется по HTTP протоколу (через API). Приложение должно выводить пользователю список документов на подписание (с возможностью предпросмотра и скачивания). Пользователь выбирает (отмечает галочкой) документы, которые готов подписать и подписывает своей ЭЦП. После подписания сама подпись отправляется обратно на сервер.
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