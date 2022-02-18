Flutter-разработчик c опытом работы с картами

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки577 просмотров
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В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на Flutter и способ связи.

Flutter
2 года назад
Ilya92
Илья 
34 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад