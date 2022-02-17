Нужно разработать копию приложения

Здравствуйте. Нужно сделать точную копию приложения 1 в 1, за исключением, что дизайн будет отличаться. Все элементы для дизайна предоставлю. Вот само приложение, которое нужно повторить:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medirevcode.app

Я не знаю, сколько это может стоить, поэтому огромная просьба, сразу предлагайте цену за всю работу и срок, за сколько сможете сделать. Без цены и сроков заявку не рассматриваю, спасибо за понимание.