Мобильное приложение с интеграцией mesh-сети

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки580 просмотров
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тз. ,прототип ,минимальная рабочая версия с 3-4 функциями.

2 года назад
guest_16450185622916
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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