Сделать тестовое приложение на Docker + JS

Создать приложение, которое при старте в режиме реального времени выводило в консоль строку "ТЕКУЩАЯ ДАТА + ВРЕМЯ HI User". Причем это сообщение записывалось И в файл на файловой системе. Ключевой момент, запущен контейнер, либо перезапущен либо пересобран данные всегда бы сохранялись.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

НУЖНО ПРИ ЗАПУСКЕ КОНТЕЙНЕРА ЮЗЕР ДОЛЖЕН ПЕРЕДАВАТЬ в него ПЕРЕМЕННУЮ (параметр). Это количество секунд через сколько секунд выводить следующее сообщение "ТЕКУЩАЯ ДАТА + ВРЕМЯ HI User" в консоль И одновременно записывать его в файл. ЭТИ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬСЯ В ФАЙЛЕ ПРИ ПЕРЕЗАПУСКЕ.

Используй язык JAVA Script.

Структура проекта такая:

- README

- Dockerfile

- config.yaml

- app/* - folder with code (здесь находится все приложение, код который будет выполнятся)

ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗДЕЛАТЬ

Должен быть Dockerfile в результате которого мы можем сбилдить, запустить тот или иной контейнер.

Должен быть фаил READMI, который опишет приложение. Что это за приложение, указаны требования, которые нужно выполнить для запуска приложения. Необходимую инструкцию, как конфигурировать, как запускать, как собрать тот или иной образ или контейнер. В этом файле описанные команды, которые юзер может использовать и собирать логи.