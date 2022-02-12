Мобильное приложение на Swift

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок584 просмотра
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Добрый день у нас есть рабочее приложение в сторе , нам нужно сделать локализаций добавить португальский язык , написано на Swift

2 года назад
Rostik_al
Ростик 
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад