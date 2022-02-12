Есть работающее приложение на React Native (ios + android). Необходимо зафиксить пачку багов и сделать пару новых фич. По запросу скину список тасок, чтоб понимать объем
Ищем back-end разработчика на С#/.net (мобильное приложение)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть разработанный back-end мобильного приложения, нужно реализовать требуемые доработки.
Основные вводные:
1. Язык программирования C# .NET/Core
2. Опыт с Rest API
3. Azure, можем рассмотреть AWS/DO как альтернативы.
Вместе с откликом указывайте стоимость оплаты за час работы.
Подписываем договор о сотрудничестве и договор о неразглашении конфиденциальной информации
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