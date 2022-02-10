Программу android синхронизирующая контакты Telegram

Пользуюсь Telegram в котором бесит одна особенность. При добавлении контакта через Telegram в Android, он не добавляется в телефонную книгу смартфона при этом добавляя контакт в Telegram в iOS в телефонную книгу добавляется его мобильный номер и фото! Такой же принцип работы и у Viber на Android и iOS. И суть проблемы состоит в том, что если мне написал неизвестный человек в Telegram, то мне его номер нужно вручную добавить в телефонную книгу через сам смартфон.Для компьютера есть программа ExportTelegramContacts, которая экспортирует контакты с Telegram в файл который можно импортировать в телефонную книгу Android смартфона. Хотелось бы иметь такую программу на Android.