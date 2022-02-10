Написать дипломную работу и переработать программу

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки594 просмотра
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Написать дипломную работу "Створення мобільного навчально-розважального додатку для дітей на платформі Android"

Есть готовая программа для этого, но нужно переработать её.(скину на почту)

- переработать начальный экран приложения (загрузку, логотип итд, новое название как придумаю - напишу);-добавить больше качественных картинок в раздел английского алфавита, (до 5 на букву) и по-возможности сделать звуковое сопровождение слова;-добавить в раздел умножения - ещё деление, слаживание, убавление;-убрать раздел слайд-шоу (перелистывание картинок);-разобратся с иногда возникающими ошибками в игре "найди пару"

Также желательно делать скриншоты с кодом каждого раздела приложения - это большой ПЛЮС будет

2 года назад
guest_16445040007658
2 года в сервисе
Был
2 года назад