Необходимо разработать мобильное приложение для online записи на услуги Автомойки. Корпоративный стиль очень сдержанный , подразумевает под собой оформления приложения в преимущественно в двух цветах. 1) Регистрация пользователя с привязкой к номеру телефону 2) возможность выбора услуг ...
Простое мобильное Flutter приложение, заказ для Junior
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать несложное приложение на Flutter, частично готовое.
6 экранов с простым дизайном из стандартных элементов
Столько же сетевых запросов REST/JSON
Код в GIT репозитории
Приложении простое и незатейливое, подойдет для разработчика с небольшим опытом или без опыта работы.
Указывайте пожалуй Ваш рейт и пару примеров приложений.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения11 заявокЗакрыт2 года назад
- $3000
Добрый вечер! Мы ищем дизайнера для вдумчивой работы над интерфейсом приложения, которое будет работать сразу на трех платформах: Android, iOS и веб. Необходимо сделать не просто красиво, а еще и очень удобно и "свежо". Вместе продумать ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день у нас есть приложение в сторах написаное на Flutter нам нужно к нему сделать При старте запрашиваем 1 раз окно с персонализированной рекламой и выбор отправляем в cas Каждые 3 минуты показываем inter, когда раскрашиваем ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗВОНИТЕ МНЕ. Я НЕ ОТВЕЧАЮ НА ЗВОНКИ С НЕЗНАКОМЫХ НОМЕРОВ. ПИШИТЕ В ВАЦАП, ТЕЛЕГРАМ. ЕСЛИ ДОСТИГНЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ, ТО СОЗВОНИМСЯ Группа дизайнеров устала бороться с пиратсвом и хочет заказать разработку приложения, позволяющего использовать их ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт2 года назад
В этой работе вам нужно будет создать приложение с заголовком «SmartAlert», немедленное оповещение в случае опасности.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, есть задача - Создать мобильное приложение в Android Studio (по типу OLX). Kotlin/Java - неважно. Прикреплю ссылку на макет в Figma.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт2 года назад
Задача сделать простое приложение для Android TV.В приложение следующий функционал. Выводится черный (по умолчанию) экран. На экран выводится белый (по умолчанию) Круг. По умолчанию круг имеет диаметр 5px. С помощью стрелок на пульте от Android ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здраствуйте нужны люди для разработки приложения (дизайнер, программист, маркетолог) Приложение с тренировками маркетолог нужен для размещения рекламы.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт2 года назад
Сейчас есть доска объявлений в виде группы, но постоянно надо удалять вопросы и общение к объявлениям. А общалка под объявлениями нужна. Такой функционал есть только в каналах, но там нет функции, чтобы подписчики отправляли посты ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен2 года назад
Стандартный набор: Перечень доступных для заказа позиций. Выбор ( с предложением сопутствующих позиций ) Оформление и оплата заказа Поддержка приложенияМобильные приложения13 заявокЗакрыт2 года назад