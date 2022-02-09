Простое мобильное Flutter приложение, заказ для Junior

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок708 просмотров
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Нужно доработать несложное приложение на Flutter, частично готовое.

6 экранов с простым дизайном из стандартных элементов

Столько же сетевых запросов REST/JSON

Код в GIT репозитории

Приложении простое и незатейливое, подойдет для разработчика с небольшим опытом или без опыта работы.

Указывайте пожалуй Ваш рейт и пару примеров приложений.

Flutter
2 года назад
xaat
47 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад