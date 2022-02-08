Дизайн приложения (Android/iOS/веб)

Добрый вечер!

Мы ищем дизайнера для вдумчивой работы над интерфейсом приложения, которое будет работать сразу на трех платформах: Android, iOS и веб. Необходимо сделать не просто красиво, а еще и очень удобно и "свежо". Вместе продумать каждую мелочь, переходы, анимации, обработку ошибочных состояний, чтобы в итоге получить отличный результат. Нужна будет возможность периодической совместной работы и обсуждений (Google Meet/Zoom).

Необходим простой, чистый дизайн, с упором на функциональность. Это будет повседневный рабочий инструмент, поэтому очень важна эргономичность.

Оплата почасовая либо за проект целиком, бюджет соответствует высоким требованиям. Пожалуйста, обращайтесь если у вас уже есть значительный опыт в этой сфере.

Буду ждать ваших заявок.

Спасибо!