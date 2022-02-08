Дизайн приложения (Android/iOS/веб)

Добрый день у нас есть приложение в сторах написаное на Flutter нам нужно к нему сделать При старте запрашиваем 1 раз окно с персонализированной рекламой и выбор отправляем в cas Каждые 3 минуты показываем inter, когда раскрашиваем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Мы ищем дизайнера для вдумчивой работы над интерфейсом приложения, которое будет работать сразу на трех платформах: Android, iOS и веб. Необходимо сделать не просто красиво, а еще и очень удобно и "свежо". Вместе продумать каждую мелочь, переходы, анимации, обработку ошибочных состояний, чтобы в итоге получить отличный результат. Нужна будет возможность периодической совместной работы и обсуждений (Google Meet/Zoom).
Необходим простой, чистый дизайн, с упором на функциональность. Это будет повседневный рабочий инструмент, поэтому очень важна эргономичность.
Оплата почасовая либо за проект целиком, бюджет соответствует высоким требованиям. Пожалуйста, обращайтесь если у вас уже есть значительный опыт в этой сфере.
Буду ждать ваших заявок.
Спасибо!
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