Мобильный сайт. приложение PWA

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки1380 просмотров
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1. Разработка Progressive Web App-решения по макету (front-end часть)2. Разработка Телеграм-бота для информирования об уведомлениях и сообщениях профиля

2 года назад
kirrus
Кирилл 
53 годаЛатвия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
seal12
Артур 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
2 года назад
$150
19 дней
UAH
Скандальный и конфликтующий на ровном месте исполнитель. Поберегите нервы.
Заказчик больше 20 раз сменил условия заказа, в ходе выполнения. Оскорблял, матерился. После обращения мною в арбитраж, Кирилл "съехал" на мировое соглашение. В конце-концов работу оплатил.