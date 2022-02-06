Мобильный сайт. приложение PWA

Добрый день! Для написания нескольких документов мне нужно знать ответы на некоторые вопросы. Вопросы будут касаться переделки мобильного приложения под ПК с дополнительными доработками. Речь идет вот об этом приложении anura.ai . Для ответа на вопросы нужно будет ...