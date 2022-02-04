Мобильное приложение на React native

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки610 просмотров
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Разработка мобильного приложения.

Стек: React native+ Typescript.

Прошу при отклике указывать опыт только в этом стеке.

Бекенд будет на node.js, макеты - figma.

В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на React native+ Typescript и способ связи.

Команды и студии - не интересны, работа только напрямую с разработчиком.

React
2 года назад
Alex_Fedorov_
Федоров 
48 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад