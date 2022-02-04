Мобильное приложение на React native

Тз в документі "Task+ Lite_iOS.pdf". Опис АРІ "Task+. Lite. API Description..pdf", а також за лінком в цьому ж документі. Додаток має мати дві теми "Світла" та "Темна". Дизайн тут https://www.figma.com/file/sMTKBSywImyzBrPGPqeHRF/task%2B-ios-light%2Bdark?node-id=0%3A1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка мобильного приложения.
Стек: React native+ Typescript.
Прошу при отклике указывать опыт только в этом стеке.
Бекенд будет на node.js, макеты - figma.
В отклике прошу указывать стоимость работы в час, подтвержденный опыт выполнения мобильных приложений на React native+ Typescript и способ связи.
Команды и студии - не интересны, работа только напрямую с разработчиком.
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