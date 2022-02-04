Приложение для ip tv и каталог фильмов на языке flutter

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок239 просмотров
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Нужно написать приложение для ип тв и каталога фильмов  на flutter. У нас уже есть приложение написанное на андроид грубо говоря нужно подобие его с новым дизайном(дизайн уже нарисован) https://play.google.com/store/apps/details?id=ihor.tv.megalinktv Контент не отобразиться в приложении потому что приложение только для абонентов нашей локальной сети. Так же есть у нас веб портал для ип тв и каталог фильмов  Если возьметесь пишите сразу ваш телеграм напишите ваш телеграм скинем вам ТЗ. Прошу не писать агенства

Flutter
2 года назад
Evgeniy8555
Евгений 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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