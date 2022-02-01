Разработка android приложения

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок611 просмотров
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Ищем исполнителя

Разработка android приложения

#react native, #android, #java, #cotlin

На нативном андроиде, либо с использованием кросплатформенных библиотек

Суть приложения: В основе - webview для показа игр. Поддержка deeplinks и appsflyer(Facebook) событий по списку.

Отправление данных событий на firebase push уведомления с возможностью потом делать рассылку на сегментированную по аудиторию.

Подробности/развернутое ТЗ исполнителю.

В ответе напишите какую для решения задачи технологию предпочитаете использовать.

Android
2 года назад
guest_1643709151565
2 года в сервисе
Был
2 года назад