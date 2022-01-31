Разработка приложения для IOS

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок735 просмотров
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разработать приложение для устройств айос для удаления фотографий (по типу референс Gemini Photos), в минималистическом стиле, подтягивание данных из памяти устройства. Нужно сделать только часть из этого приложения, где фотки удаляются свайпами.

iOS
2 года назад
SSSkakunov
Сергей 
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад