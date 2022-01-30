Открутить SSL пиннинг (Android или iOS)

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка834 просмотра
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Есть приложение, нужно отследить общение с сервером без SSL.

AndroidiOS
2 года назад
proIT
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад