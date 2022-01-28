Работа с анимацией

Нужно пересобрать рабочую версию мобильного приложения. Перенесли на другой сервер (прод) версию приложения, нужно пересобрать с новым адресом. Приложение на react-native + redux
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Можете установить это тестовое приложение. Я скину вам его в тлг
На его примере и составим тз
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