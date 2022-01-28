Приложение Карты на Java.

Есть три картинки в UICollectionTableViewCell, в массиве Нужно сделать так, чтобы в зависимости от времени у пользователя на устройстве картинка выводилась на первое место Картинка с завтраками с 10 до 12 выводится на первое место одна, потом ...
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Нужно создать 3 класса слева класс 1 уже готов.
Все требования размешены в диаграмме.2
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