Мобильное приложение для Android

Требуется сделать просто приложение xamarin (android, ios) Суть такая Лента видео как в тиктоке, видео загражуются по xml c cайта (который уже есть) Формат видео сделаем нужный. Больше никаких функций не нужно, просто просмотр коротких роликов листая вниз.