Мобильное приложение для Android

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок620 просмотров
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Мобильное приложение призвано служить координационной платформой между грузо- и пассажироперевозчиками и грузоотправителями, либо пассажирами.

Основная цель приложения: дать возможность перевозчику сделать анонс

предстоящей поездки, а отправителю осуществить поиск среди существующих поездок

и забронировать место.

ТЗ в прикреплённом файле.Цена услуги и срок выполнения обсуждаются.

AndroidПриложение для Android
2 года назад
lena_roman
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
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