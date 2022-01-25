Вытянуть контакты из тг канала

Требуется человек с опытом работы в данной специфике. При отклике критически важно сразу в деталях расписать техническое оснащение + желаемую компенсацию за месяц работы фуллтайм/part-time.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно вытянуть(спарсить) контакты из телеграмм каналов
2-3 штуки контактов от 800-3000 тысяч в одном канале.
Оплата по договоренности.
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