Разработка мобильного приложения для iOS ARKit

Всем привет! Мы работаем над стартапом, который бы упростил взаимодействие между заведениями общепита (кафе, рестораны, бары и т.д.) и их посетителями. Через месяц состоится презентация нашего проекта инвесторам, на которой нужно показать прототип приложения для ...