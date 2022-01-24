Разработка мобильного приложения для iOS ARKit

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок637 просмотров
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Разработка мобильного приложения для архитекторов и дизайнеров с использования функции лидар для промеров пространства. Есть опытны архитектор, который знает, что нужно. Нужен опытный разработчик, который сможет это реализовать

iOS
2 года назад
guest_1643050118922
2 года в сервисе
Был
2 года назад