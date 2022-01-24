Создание обучающего курса по IOS разработкее

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка525 просмотров
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Необходимо создать обучающий курс по IOS разработке, состоящий из видеоуроков. План курса, продолжительность и темы уроков определяете Вы сами. Обязателен опыт в обучении

iOS
2 года назад
smartorama
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад