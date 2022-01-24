Мониторинг состояния контакта по мессенджерам: Viber, Telegram, Watsapp и сбор статистики. PUSH-уведомление.
Фронтенд разработчик для работы над прил-ем на ios, android (react)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть рабочее мобильное приложения по доставке еды, нужен специалист на react-native для доработки и тестирования приложения.
Задача проверить работоспособность всего функционала, исправить баги, внести доработки по некоторому новому функционалу.
код на гите, подробное техническое задание есть.
подробности в личных сообщениях
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