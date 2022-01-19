Мобильное приложение для игры

Нужно мобильное приложение-игровой лаунчер.

Автоустановка игры (если первый раз игрок качает - скачивание кэша идет архивом с нашего фтп и потом разархивируется папка с игрой по нужной директории), плюс на фтп будет лежать сама папка и нужна проверка пофайловая по хешу (json файл, php скрипт есть который хеширует, в случае чего всё наглядно покажу, расскажу еще подробнее). Хэширование файлов идет у нас по: вес файла, название, дата

При каждом заходе в лаунчер автоматическая проверка файлов на втором экране, докачка измененных файлов, обновленных

Обновление автоматическое клиента (то есть когда наша библиотека будет меняться, скачивание и установка автоматически обновленного .apk, принцип такой же - json файл, по хешу версия чекается, если не совпадает - то перекачивается, игрок подтверждает установку .apk - переустанавливается)

Заход в игру (есть код в исходниках), выбор сервера на который заходить

Починка игры - переустановка игры в настройках (удаление кэша, скачивание и разархивирование архива заново)

Все иконки доната, группы, ютуба - ссылки, нажимая на которые человека переносит по ссылке, но если возможно донат можем вывести через вебвью, чтобы открывалась нужная страница сайта сразу в лаунчере

Мониторинг онлайна и количества игроков по нашей API

Плюс настройка уведомлений от приложения (firebase)

Макет есть и под планшет

Есть 3 готовых исходника аналогичных работ, обязательно скину

!!!По бюджету готов обсуждать!!!